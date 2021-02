Les infos de 6h - Logement : plus de 2.500 plaintes de locataires et propriétaires reçues en 2020

publié le 22/02/2021 à 07:04

C'est l'une des conséquences des deux confinements de l'an dernier. Les plaintes liées aux nuisances et aux travaux à la maison n'ont jamais été aussi nombreuses. On compte 12,5% de locataires et de propriétaires mécontents au cours de l'année 2020, d'après le baromètre des plaintes réalisé par la Confédération Générale du Logement et que RTL vous dévoile en exclusivité. L'association compte 2.500 plaintes reçues en 2020, un chiffre en légère baisse.

Son président, Michel Fréchet, explique : "On a constaté qu'il y avait beaucoup de plaintes liées au départ du logement. Des locataires avaient donné leur congé et ne pouvaient pas déménager, restant dans leur logement. D'autres nous ont saisi, car ils ne pouvaient pas occuper leur nouveau logement et se demandaient s'ils allaient pouvoir le conserver ou ne pouvaient pas, à cause du confinement, remettre les clés à leur propriétaire qui leur facturait un mois de loyer supplémentaire".

Les travaux et réparations en tête des plaintes

Désormais les plaintes liées aux nuisances dues aux réparations et aux travaux arrivent en tête du classement (12,46% des plaintes reçues), devant la non-restitution du dépôt de garantie (10,4%) et le respect du préavis lors du congé bailleur/locataire (7,29%).



Pour la CGL, l'amélioration promise des conditions de logement se fait attendre et rien ne change malgré les lois successives. On retrouve ici des plaintes principalement à cause de l'absence de réparations des logements (chaudières ou ascenseurs panne, fuites à répétition, volets cassés), mais aussi à cause de retard dans les travaux (isolation, fenêtres, chauffage ou ravalement) qui durent.



En deuxième position, c'est la restitution du dépôt de garantie, la fameuse caution, qui pose problème. Elle concentre plus de 10% des plaintes. À la fois côté locataires, qui contestent les factures de remise en état ou qui considère que leur bailleur refuse de rendre leur chèque et côté propriétaires, souvent en désaccord sur l'état des lieux de sortie.

À écouter également dans ce journal

Polémique - Les élèves inscrits dans les cantines de la ville découvriront aujourd'hui un menu unique et sans viande. La municipalité écologiste évoque une mesure sanitaire, mais le gouvernement dénonce une décision idéologique et le préfet de la ville a été saisi.

Ligue 1 - Fin d'euphorie pour le Paris Saint-Germain. Après sa victoire étincelante à Barcelone, le club de la capitale s'est incliné en championnat, à domicile face à Monaco. Lille est désormais seul en tête du classement.

Covid-19 - L'Allemagne s'apprête à classer la Moselle comme zone à haut risque ce lundi. Le département est l'un des plus touchés, avec les Alpes-Maritimes, où aucune nouvelle restriction n'a été prise pour le moment.