Les démissions de professeurs ont été multipliées par 4 en 10 ans, selon une enquête RTL. En témoigne les derniers chiffres en notre possession : 1.417 démissions à la rentrée 2018, ce qui représente 2 enseignants sur 1.000. Une tendance inquiétante, si on la multiplie par 4 en 10 ans.

"Je n'ai pas craqué en démissionnant, j'ai démissionné pour ne pas craquer", explique Sébastien, professeur des écoles depuis 25 ans, au micro de RTL. Et de poursuivre : "J'ai commencé ce métier par conviction, vraiment en y croyant. Et je vois les situations dans la classe et en dehors de la classe qui se dégradent".

Un ras-le-bol qui l'a poussé vers la porte. "Les élèves ne sont plus les mêmes. Les parents ne sont plus les mêmes", indique l'enseignant. Mais pour lui, le plus difficile est la pression induite par les réseaux sociaux. "On est toujours sur la brèche en se disant, il y en a un qui va sortir un truc qui est complètement faux, ça va partir et en deux heures ça va ruiner une réputation que j'ai passé 25 ans à construire", souffle-t-il.

S'y ajoute la solitude à laquelle il a fait face, comme de nombreux autres professeurs. "Il y a l'administration qui regarde ailleurs, qui vous laisse tout seul dans votre classe et avec vos problèmes si vous en avez". Pour cet enseignant, le regard "s'est dégradé sur les enseignants". "Et au bout d'un moment, ce n'est plus possible. Ce n'est pas le métier que j'ai choisi il y a 25 ans", conclut-il.

