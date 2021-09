Intempéries : Météo France place 8 départements en vigilance orange

De nouvelles intempéries sont attendues ce mercredi sur une partie du pays allant de l'Allier à l'Hérault en passant par la Drôme et l'Ardèche. Au total, Météo France a placé 8 départements en vigilance orange aux orages, pluie-inondation et crues ce mercredi 15 septembre.

Dans le détail, l'Allier, le Puy-de-Dôme, le Cantal, l'Aveyron, l'Ardèche et la Drôme sont en vigilance orange aux orages, l'Hérault est en vigilance orange orages et pluie-inondation, tandis que le Gard est en alerte orange orages, pluie-inondation et crues.

Pour le Gard et l'Hérault, l'institut météorologique évoque un "épisode pluvio-orageux nécessitant un suivi particulier du fait du risque non négligeable de phénomènes violents". Concernant les départements de l'Aveyron et ceux situés en Auvergne, il s'agit plutôt d'un "épisode pluvio-orageux actif nécessitant un suivi particulier compte tenu de sa persistance et des cumuls associés".

Si vous vous déplacez dans ces départements, soyez prudents.