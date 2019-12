et Gautier Delhon-Bugard

publié le 10/12/2019 à 07:10

Des "dérives préoccupantes" et de "sérieux dysfonctionnements". Dans son dernier rapport, la Cour des comptes juge très sévèrement l'Ordre des médecins, avec une succession de dérapages pointés du doigt : un siège luxueux avec jardin et piscine, "des bénévoles" payés jusqu'à 9.000 euros par mois et surtout un management très critiqué.

La Cour des comptes dénonce notamment un manque de rigueur dans le traitement des plaintes à caractère sexuel. Les magistrats ont analysé 50 plaintes pour viol ou agression sexuelle déposées auprès de l'Ordre entre 2016 et 2017 et le constat est extrêmement critique : les victimes ne sont pas toujours écoutées, l'impartialité est loin d'être garantie et les sanctions s'appliquent très tardivement, voire pas du tout.

Par exemple, selon la Cour des comptes, des médecins condamnés au pénal ou placés sous contrôle judiciaire pour des abus sexuels au sein même de leur cabinet n'ont fait l'objet d'aucune poursuite disciplinaire par la suite. "C'est faux", répond l'Ordre des médecins. "Nous avons fait de gros efforts, les agresseurs sont régulièrement condamnés", explique son président, le docteur Patrick Bouet.

Plus largement, toute la politique de management et de gestion est remise en cause par les magistrats de la Cour des comptes. Les critiques sont très variées. Elles portent notamment sur la place des femmes dans l'Institution, qui représentent à peine 9 % des effectifs, ou sur la gestion des finances avec des primes bien trop élevées ou des achats immobiliers trop coûteux.

