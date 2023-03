Les syndicats ont appelé à une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce mercredi 15 mars. Des perturbations affectent les transports : trois TGV sur cinq en moyenne - idem pour les Ouigo - quatre TER sur dix et aucun en Alsace par exemple.

À Nice, les tramways rouleront normalement alors qu'ils n'avaient jamais roulé un jour de mobilisation. Le dépôt de préavis de grève a été trop tardif, indiquent nos confrères de Nice Matin. Aucune perturbation à Lille. Pas de perturbation majeure à Marseille et à Bordeaux. Attention du côté de Strasbourg où la CFDT appelle à une opération escargot sur l'A35 en direction de la capitale alsacienne.

En Ile-de-France, il faut compter un RER A et B sur deux, et à Paris, le trafic sera normal sur dix lignes de métro, et les bus et les tramways circulent normalement.

Les raffineurs continuent quant à eux leurs actions avec actuellement peu de pénurie dans les stations essence. Mobilisation également pour les électriciens et les gaziers. Ils continuent de baisser la production dans les centrales nucléaires ou encore les barrages. Mobilisation également à l'Éducation nationale ce mercredi et dans les services publics. La CGT appelle toujours au blocage des ports jusqu'au jeudi 16 mars.

À écouter également dans ce journal

Grève - Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a donné instruction au préfet de police de Paris de demander à la mairie une "réquisition" de moyens permettant la collecte des ordures. 7.000 tonnes d'ordures non-ramassées s'amoncellent dans les rues de la capitale. Les éboueurs ont reconduit la grève au moins jusqu'au lundi 20 mars..

Anniversaire - Ce mercredi 15 mars, la radio RTL célèbre ses 90 ans. En effet, le 15 mars 1933, RTL naissait sous le nom "Radio Luxembourg". Simple radio associative depuis 1922, elle diffuse désormais sur la majeure partie de l'Europe.

Politique - D'après un sondage Toluna Harris Interactive pour RTL et AEF Info, 50% des Français souhaitent que le gouvernement fasse passer sa réforme des retraites, mais ils ne sont que 17% à considérer qu'il devrait pour cela utiliser tous les moyens à sa disposition, y compris l'article 49.3 de la Constitution.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info