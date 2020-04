et Hugo Amelin

publié le 20/04/2020 à 06:43

La croisière s'arrête là pour les 1.700 passagers du Magnifica de la compagnie MSC. Le tour du monde a dû être écourté en raison de la crise sanitaire. Le plus urgent pour les nombreux passagers français de ce bateau de croisière était de rentrer à la maison, même si aucun cas de coronavirus n'a été signalé à bord.

Ce monstre de 294 mètres de long sera à quai vers 8h ce lundi 20 avril au matin. Le débarquement des 1.700 passagers dont 692 Français va durer 48 heures minimum selon la compagnie. Parmi les croisiéristes interrompus en plein tour du monde, Lili est heureuse de rejoindre la terre ferme : "Je n'attendais que ça depuis l'Australie où on ne savait plus du tout où on allait", explique-t-elle.

Le voyage retour a duré plus d'un mois, le temps d'une quarantaine. Il n'y a aucun cas suspect à bord et donc aucun protocole sanitaire ce lundi matin sur le port. Mais selon la passagère, il a fallu fortement insister pour que le débarquement soit maintenu à Marseille. "On a fait pas mal de lettres pour les autorités. Pour nous il était hors de question de débarquer je ne sais pas où dans le monde avec tout ce qui se passait", raconte Lili.

