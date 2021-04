Arcachon : La réserve ornithologique du Teich fête ses 50 ans

publié le 18/04/2021 à 08:48

La réserve ornithologique du Teich sur le bassin d’Arcachon va bientôt fêter ses 50 ans. Un vrai paradis pour les oiseaux et les visiteurs.Nous sommes entre l'eau de mer du bassin d'Arcachon et le delta d'une rivière. Ici sur 110 hectares, les oiseaux de toute l'Europe viennent nidifier. Le visiteur suit un sentier de 6 kilomètres et lui aussi peut se poser dans des affûts bien intégrés dans la végétation. Les oiseaux sont seulement à quelques mètres.

"On est dans l'observatoire numéro 11, sur une lagune que l'on a clôt en 2008 et que l'on a refait l'an dernier pour préserver les zones de nidication des échasses", explique Didier. Cette réserve est un trésor de diversité. Et pourtant cinquante ans plus tôt, il n'y avait pas cette richesse animale, il a fallu imposer l'idée d'un parc. On doit cette décision au préfet Delaunay, grand serviteur de l'État en Aquitaine, qui écoute les ornithologues et qui résiste à la doctrine de l'époque qui était plutôt à la bétonisation des bords de mer et il sanctuarise ces 110 hectares.

Une balade dans la faune sauvage qui fait un tabac

Durant ces premières décennies, le parc n'a pas toute sa forme actuelle. "Ça s'appelait parc ornithologique où il y avait une partie avec des oiseaux sauvages européens et une partie avec des volières", explique Véronique Hidalgo, sa directrice. Aujourd'hui, le parc est 100% nature. Il attire des passionnés comme Bernard, appareil photo en bandoulière, il est abonné à la réserve et il revient de trois heures d'observation non stop dans un affût : "Dans cette réserve, on la chance de pouvoir observer les oiseaux de pas trop loin et ça c'est appréciable. C'est une passion, j'adore ça, je ne pourrais pas m'en passer".

À chaque sortie de confinement c'est un afflux continu. Le mélange balade et découverte animale le tout dans un décors de rêve fait un tabac. Didier qui travaille ici ne dira pas le contraire : "On revient pour le plaisir parce que mine de rien il y a certains moments où l'on n'a pas le temps de se poser pour l'observation, on a aussi ce loisir de pouvoir en profiter en-dehors des heures d'ouverture pour le public". La réserve est ouverte tous les jours, toute l'année sauf le 25 décembre.