publié le 01/08/2019 à 06:53

Les tarifs de le l'électricité continuent d'augmenter. En ce jeudi 1er août, c'est une nouvelle hausse de 1,23% qui vient s'ajouter à celle du début du mois de juin qui s'élevait déjà à 5,9%.

En tout et en deux mois, cela fait tout de même 7% supplémentaires. Cette hausse des prix se justifie notamment par le coût des réseaux d'électricité. Pour Cédric Musso, directeur de l'action politique à l'UFC Que Choisir, il existe des moyens de ne pas subir ces augmentations de tarif à répétition. "Cette hausse, plus modérée, de 1,23%, on va dire qu'elle est habituelle. Mais elle intervient deux mois après cette hausse spectaculaire (5,9%)" explique-t-il.

Cumulées, en deux mois, les tarifs ont augmenté de 7%, "c'est plus de 100 euros d'augmentation de la facture d'électricité" constate Cédric Musso. Selon lui, ces augmentations ne devraient pas être une fatalité pour les consommateurs, il existe des solutions. "Ils sont libres de faire jouer la concurrence, vers des offres au marché libre. [...] Pour avoir une prévisibilité des tarifs et échapper à ces hausses incessantes."

