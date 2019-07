Un deuil interminable

publié le 01/08/2019 à 00:30

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et minuit, Sophie Cadalen accompagnée de Laetitia Nallet recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Dans l'émission du 31 juillet :

Catherine a ses casseroles comme tout le monde mais un drame a changé sa vie à jamais ; elle a trouvé sa mère décédée dans son lit.

Elle a fait son deuil, tout devrait aller mieux mais voilà, chaque année autour de la date anniversaire de la mort de sa mère, c'est la profonde déprime et ce pendant tout l'été.

Pourquoi vivre cela après tant d'années ? Comment guérir de cela ?



Josette se sent triste et impuissante. Son fils unique a perdu sa femme il y a 4 ans et fait une grosse dépression depuis. Elle a dû déménager et s'occuper de son petit-fils pour aider son fils meurtri. Depuis, il a déménagé, boit régulièrement et ne lui donne que très peu de nouvelles. Elle s'inquiète pour l'avenir de son fils et de son petit-fils.



Pourquoi ne lui donne t-il plus de nouvelles ? Comment avoir l'attention de son fils ?



D'autres histoires sont à découvrir au long de ce replay de "Parlons-Nous".



