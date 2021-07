Une femme agent SNCF, portant un masque, et indiquant le chemin à un voyageur. (illustration)

Les trains sont restés bloqués pendant plusieurs heures hier entre Paris et l'Ouest de la France. En plein week-end de départ en vacances, la soirée et la nuit ont été très longues pour de très nombreux passagers. La SNCF parle d'un accident de chantier mortel qui a causé cette paralysie du trafic. Qu'est-ce qui s'est passé précisément hier ?

Vers 16h45, à Massy dans l'Essonne une structure s'est effondrée, ce qui a créé un éboulement. Un cadre de 55 ans, qui travaillait pour SNCF Réseau, est mort enseveli. Une enquête judiciaire a par ailleurs été ouverte. Il travaillait sur un chantier de forage d'une trentaine de mètres à proximité d'un pont, qui était en cours de rénovation.

Ce chantier se trouve à proximité de la ligne TGV. Les pompiers mobilisés et les autorités ont demandé l'arrêt immédiat de la circulation pour porter secours et inspecter les voies. Les secouristes expliquent aussi que le terrain était très instable suite aux fortes précipitations et que la zone était difficile d'accès.

Les passagers bloqués vont-ils pouvoir circuler aujourd'hui ? Absolument, puisque la circulation sera quasi normale ce matin sur l'Axe Atlantique et Sud-Ouest. La circulation des trains a pu reprendre hier soir peu après 21h, en accord avec la procureur de la République. La SNCF a inspecté minutieusement les voies et a donné son feu vert pour faire repartir le trafic.

Les trains qui partaient de la gare Montparnasse hier soir ont tout de même été annulés. Ceux qui étaient bloqués en région ont pu rejoindre la capitale dans la nuit. Le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari a indiqué que les billets des trains concernés par ces annulations seront remboursés.

À écouter également dans ce journal

