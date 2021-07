SNCF : interrompu depuis 17h30 entre Paris et l'ouest du pays, le trafic a repris progressivement

La SNCF a annoncé avoir interrompu ses liaisons entre la gare Montparnasse et le sud-ouest après un éboulement de terrain à la gare de Massy-Palaiseau qui a coûté la vie à un cadre de la SNCF ce dimanche 25 juillet en fin d'après-midi. La SNCF recommande également aux voyageurs de reporter leur trajet, de nombreux retards étant attendus.

L'accident s'est déroulé "à la jonction des RER B et C et de la voie TGV" a annoncé François Durovray, président du conseil départemental de l'Essonne, évoque un "accident de chantier". La procureure d'Evry, Caroline Nisand, a précisé qu'au moins 70 TGV sont impactés par l'accident.

Beaucoup de passagers ont indiqué également être bloqués dans des trains. La SNCF a déclaré sur Twitter que le trafic était "interrompu depuis 17h30. Nos équipes sont en cours d'intervention. C'est la conséquence d'un incident affectant la voie à Massy".

Les sapeurs-pompiers de l'Essonne ont aussi indiqué sur Twitter qu'ils étaient en intervention à Massy "pour effondrement de structure au niveau de la gare SNCF-TGV".

Un dispositif important a été mis en place. 30 sapeurs-pompiers et une équipe de sauvetage déblaiements sont mobilisés. Des drones sont également utilisés pour effectuer de la reconnaissance.

Le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari s'est rendu sur les lieux de l'accident aux alentours de 22h, il a confirmé que le trafic avait progressivement repris, évoquant un possible retour à la normal ce lundi 26 juillet, sans donner de précisions de l'heure exacte. Il a par ailleurs affirmé qu'une enquête judiciaire était en cours.