Depuis ce dimanche 27 août, le trafic est coupé sur l'autoroute A43, après un éboulement qui a eu lieu dans la vallée de la Maurienne. Sur les rails également, le trafic entre l'Italie et la France a été interrompu "au moins jusqu'à jeudi", malgré la fin des vacances scolaires.

Louise était en séjour à Gênes, et devait rentrer dimanche soir, mais elle n'a pas pu quitter l'Italie : "On s'est arrêté dans une petite gare au milieu de l'Italie, et au final, on nous a dit qu'on allait être arrêtés un peu plus longtemps, car il y avait un éboulement grave sur la voie. On ne nous a pas distribué d'eau, de repas, les toilettes étaient inaccessibles. On nous a dit qu'on allait rebrousser chemin."

Et d'ajouter : "On a passé la nuit à Milan, dans l'hôtel qu'on avait trouvé, et payé de nous-mêmes, et on a aussi trouvé des billets de train. La seule solution accessible dans nos moyens, c'était de faire Milan-Zurich et Zurich-Paris-Gare de Lyon. À aucun moment on nous a donné du réconfort, ou des solutions. C'est vrai que ça a été assez compliqué comme situation à vivre, émotionnellement.

À écouter également dans ce journal

Tribunal d'Aurillac saccagé - Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, s'est rendu sur place, où il a estimé que les dégâts s'élevaient à près de 250.000 euros. "Aucune cause ne justifie que des crétins décérébrés viennent brûler une juridiction.", a-t-il ajouté.

Vacances d'été - Malgré le contexte d'inflation, 7 Français sur 10 sont partis en vacances, 88 % en ont profité en France.

École - Selon une enquête de l'Unapei, près d'un quart des enfants en situation de handicap intellectuel n'a pas de place à l'école pour cette année.

