Savoie : comment un spectaculaire éboulement de pierres perturbe les liaisons entre la France et l'Italie

Le trafic ferroviaire entre la France et l'Italie est interrompu depuis dimanche 27 août dans la vallée de la Maurienne, tandis que l'autoroute A43 a été coupé. La raison : un éboulement spectaculaire d'une partie de la montagne en Savoie. Près de 700 mètres cubes de roches se sont détachés de la falaise dimanche en fin d'après-midi, une scène extrêmement impressionnante selon les témoins qui ont assisté à la scène. Le maire du Freney Roland Aveniere a vu en direct cet éboulement, sur la falaise du Praz. "Les premières pierres ont commencé à tomber, puis il y a eu un deuxième effondrement. On a vu arriver la poussière, qui a envahi aussi l'autoroute", témoigne l'élu.

"C'était un bruit infernal. On a vu passer un véhicule léger et un poids lourd. La masse était tellement importante, ça faisait peur", poursuit le maire. L'éboulement n'a fait aucun blessé.

Plusieurs axes fermés entre France et Italie

L'éboulement a provoqué de grosses perturbations entre la France et l'Italie, dans cette région frontalière située dans les Alpes. L'autoroute A43 a été fermé dans les deux sens. Les poids lourds ne peuvent plus emprunter le tunnel de Fréjus et doivent désormais se rabattre sur celui du Mont Blanc. Driss, un chauffeur routier qui arrive de la vallée du Rhône, est désormais bloqué avec son camion. "C'est totalement interdit pour nos véhicules. Je risque de devoir faire demi-tour. Les camions doivent retourner en arrière pour prendre le tunnel du Mont Blanc ou essayer de prendre un col", explique-t-il.

"On n'est pas trop informés, on attend des réponses. Mais ça risque de durer", craint le chauffeur routier. Une déviation a tout de même été mise en place sur cet axe autoroutier. Concernant le trafic ferroviaire, la circulation des trains entre la France et l'Italie sera interrompue au moins jusqu'à mercredi. "Priorité absolue à la sécurité de tous, un retour à la normale nécessitera plusieurs jours", a réagi le ministre des Transports Clément Beaune sur le réseau social X.

Aux géologues d'autoriser la réouverture

Les élus du secteur vont devoir s'organiser pour permettre aux vacanciers encore sur place de quitter la vallée de la Maurienne. "On regarde pour savoir quels touristes étaient venus en transports en commun, notamment en train. On va voir pour les rapatrier par mini-bus ou en taxis vers la gare la plus proche", assure le maire de Modane, Jean-Claude Raffin.

Des géologues sont présents sur place pour évaluer les risques encore présents dans la falaise. Ils donneront leur feu vert à la réouverture de l'autoroute et de la ligne SNCF. La circulation des trains est interrompue entre la France et l'Italie sur la ligne Chambéry-Turin, ainsi que des TER dans la vallée de la Maurienne.

