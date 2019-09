publié le 05/09/2019 à 05:20

L'idée de base de la réforme des retraites, c'était un âge pivot de 64 ans pour toucher une pension à taux plein. Mais Emmanuel Macron préfère un accord sur la durée de cotisation. En clair, tant que vous n'avez pas assez cotisé, vous ne pourrez pas bénéficié de retraite complète. Pour les salariés, ce ne sont plus les 25 meilleures années qui serviront de référence mais l'ensemble de la carrière, soit une perte de 10 à 15% environ par rapport aux pensions d'aujourd'hui.

Dans une entreprise de conseil à Paris, Hervé et Alexandre gèrent équipes, objectifs financiers et clients. D'un côté, Hervé espère pouvoir se reposer d'ici quelques années, et de l'autre, Alexandre accuse seulement 12 ans de carrière. Et pour tous les deux, l'avenir est encore bien flou.

"Je n'en ai aucune idée", explique Alexandre. "J'espère pas après 70 ans". Leur inquiétude, c'est le nouveau mode de calcul de la retraite qui se dessine avec la réforme. "Si c'est calculé sur l'ensemble de la carrière, le montant ne sera jamais le même que sur les 25 meilleurs années", analyse Hervé.

Alexandre, lui, se sent puni. Il parle d'injustice : "On ne compte pas les heures, on a beaucoup de responsabilités et d'enjeux dans nos métiers. Comme on gagne plus, on cotise effectivement beaucoup plus pour le chômage, les retraites, etc. Mais on est quand même souvent ceux qui sont les plus mis à contribution et les plus pénalisés par les réformes".

Quant à ceux qui gagnent le plus, les cadres aux très hauts revenus (au-delà de 120.000 euros bruts par an), leurs droits à la retraite seront plafonnés quitte à devoir épargner par eux-mêmes pour maintenir leur niveau de pension.

À écouter également dans ce journal

Royaume-Uni - Boris Jonhson sur un siège éjectable au Royaume Uni. Le Premier Ministre, défait et chahuté, a proposé des élections le 15 octobre. Mais le Parlement a dit non. Johnson reste donc en poste, mais a perdu le contrôle sur le Brexit.



Ouragan - 20 morts et 70.000 personnes qui attendent de l'aide alimentaire. Le bilan s'alourdit au Bahamas après le passage de Dorian. L'ouragan qui poursuit sa route et pourrait toucher la côte des États-Unis d'ici une douzaine d'heures dans les Carolines.



Justice - Premiers procès aujourd'hui devant la Cour Criminelle à Caen, cette toute nouvelle juridiction qui va juger des crimes à la place des assises, donc sans jury populaire. L'idée c'est de désengorger les tribunaux et d'accélérer les procédures.