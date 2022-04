Les infos de 5h - Pollen : une cinquante de départements du nord placés en vigilance rouge

Le pollen est de retour en France. Une cinquantaine de départements du Nord de la France ont été placés en alerte rouge en raison des pics de pollens.

Un mal pour de nombreux Français, qui, quand ils voient les beaux jours arriver, voient aussi malheureusement les allergies arriver. C'est le cas de cette alsacienne qui tente tant bien que mal de profiter de son apéro. "En fait, là, c'est le pire moment pour moi, car c'est le pollen d'arbre", explique-t-elle, avant de décrire ses symptômes : "il suffit que je commence à gratter un œil et c'est fini quoi. J'essaie de me mettre mes lunettes pour éviter de toucher mes yeux. C'est mon pare-pollen. Une fois que je suis touchée, j'ai la toute partie très sensible du coin de l'œil qui commence à gonfler et là, on ne peut plus s'arrêter de se gratter".

Anne-Sophie s'est réfugiée à l'intérieur. Allergique au pollen de Bouleau depuis l'adolescence, elle s'est privée d'aller randonner en pleine nature, vu les cargaisons de mouchoirs qu'il faudrait amener. "Là, je sais que ça ne serait pas du tout une bonne idée d'aller camper ou randonner. Déjà en ville, c'est difficile alors qu'il n'y en a pas tant que ça. Ce matin, j'ai pris trois paquets, comme ça tu es tranquille et tu n'as pas besoin de taxer des mouchoirs à des gens dans la rue. Ça a l'air de rien et c'est un peu ridicule, mais en vrai, c'est vraiment hyper handicapant", dit-elle.

Toutes deux attendent impatiemment la pluie, qui devrait revenir mardi sur l'ensemble du pays, qui plaquera les pollens au sol.

