publié le 03/06/2021 à 05:40

15, 17, 18, 112, tous ces numéros d'urgence sont injoignables ou presque depuis mercredi soir. La panne continue en raison d'un incident technique chez Orange. Alors, quelles conséquences ? Difficile de le savoir concrètement, mais en temps normal, le SAMU reçoit un appel toutes les secondes au niveau national.

"Ça s'est déjà passé chez nous, sur des numéros particuliers, mais jamais avec cette ampleur. Le risque c'est que les gens ne puissent plus joindre aucun numéro, c'est ça le plus dramatique", s'inquiète François Braun, président du syndicat SAMU-Urgences de France et médecin urgentiste.

"Ce n'était pas des numéros totalement injoignables, ça avait l'air d'être quelque chose d'assez mosaïque, avec des numéros qui passaient, d'autres qui ne passaient pas. Ça montre l'intérêt de plateformes qui viennent en soutient les unes des autres", poursuit-il.

