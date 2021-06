Panne des numéros d'urgences dans plusieurs départements

publié le 02/06/2021 à 19:56

Plusieurs départements français sont actuellement concernés par une panne des numéros d'urgence, a annoncé le ministère de l'Intérieur sur Twitter. Sont concernés le 15, le 17, le 18 et le 112, qui servent respectivement à joindre le SAMU, la police, les pompiers. Le 112 est pour sa part le numéro d'appel d'urgence utilisé dans toute l'Union européenne.

Parmi les départements touchés on retrouve entre autres l'Ain (01), les Bouches-du-Rhône (13), la Corse (20), l'Eure (27), la Seine-et-Marne (77) ou encore la Marne (51). Toutefois, au fur et à mesure de la soirée, de nouveaux départements se déclarent affectés par la panne.

Le compte officiel de la Sécurité civile a annoncé dans un tweet la mise en place de numéros provisoires. L'un des principaux opérateurs, interrogé par nos confrères de BFMTV, a fait état d'un problème d'interconnexion global, qui impact les appels provenant de tous les opérateurs. Les autorités préconisent d'essayer d'appeler avec des téléphones fixes.

⚠️📞Certains centres d'appels d'#urgence 15-17-18-112 rencontrent des difficultés pour recevoir des appels. Tout est mis en œuvre pour régler ces dysfonctionnements dans les + brefs délais.

➡️ Suivez les comptes officiels pr obtenir des informations et numéros de secours locaux. — Ministère de l'Intérieur (@Interieur_Gouv) June 2, 2021

"Suivez les comptes des préfectures et des services de secours et d’urgence pour obtenir les informations et les numéros alternatifs", a de son côté demandé Gérald Darmanin sur le réseau social.