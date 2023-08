Les départements d'Île-de-France font partie des 71 départements qui ont été placés en alerte rouge face à une invasion des moustiques tigre, potentiellement vecteurs de maladies comme la dengue ou le chikungunya.

Face à cette situation, de nombreuses municipalités ont tiré la sonnette d'alarme, et demandent de l'aide. C'est le cas à Châtillon, dans les Hauts-de-Seine, où la maire, Nadège Azzaz, s'inquiète des conséquences sanitaires : "On se rend compte, année après année, qu'il y a une véritable prolifération, avec de plus en plus de piqûres, puisque ce sont des espèces qui sont, à priori, de plus en plus agressives. On sait que c'est au niveau des eaux stagnantes qu'il y a une prolifération des moustiques, et donc des moustiques tigre

."

Et d'ajouter : "Les agents de la ville de Châtillon ont été formés aux bonnes pratiques par l'Agence régionale de Santé (ARS), pour qu'on puisse réguler l'espace public. Quelles que soient les stratégies que mettent en place les maires, le moustique tigre ne va pas s'arrêter à la frontière d'une ville. Ce que l'on demande, c'est qu'il puisse y avoir vraiment des actions pour qu'on arrête cette infestation.

À écouter également dans ce journal

Irak - Un nouveau soldat de l'armée française a été tué, ce lundi, lors d'une opération anti-djihadiste, le troisième en une semaine. Son groupe se trouvait en soutien des forces irakiennes

Initiative politique de Macron - Le chef de l'État va recevoir, ce mercredi, les présidents et chefs de partis politiques, à la maison d'éducation de la Légion d'honneur de Saint-Denis. Une première étape dans la mise en place d'une "initiative politique d'ampleur".

Disparition d'Émile - Pour la première fois, les parents d'Émile ont pris la parole dans Famille chrétienne. Ils y clament leur espoir de retrouver leur fils.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info