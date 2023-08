Un soldat des forces françaises spéciales tué dans une opération antiterroriste lundi en Irak

Le sergent Nicolas Mazier, soldat des forces françaises spéciales, est décédé le 28 août, lors d'une opération antiterroriste en Irak. Il était membre du commando parachutiste de l’air numéro 10 et son unité appuyait une unité irakienne.

Dans un communiqué datant de ce mardi 28 août, l'Élysée a indiqué qu'Emmanuel Macron "adresse à sa famille et à ses proches ses plus sincères condoléances et les assure de la solidarité de la Nation dans ces douloureuses circonstances". Le président de la République a aussi exprimé "son soutien aux hommes et aux femmes de son unité". Le palais présidentiel ajoute que d'autres membres de l'unité de Nicolas Mazier ont été blessés à ses côtés.

Le chef de l'État a aussi réaffirmé la détermination de la France dans son combat contre le terrorisme aux côtés de l’Irak. C'est le troisième soldat français à trouver la mort en Irak ces derniers jours après le décès annoncé d'un militaire dans un accident de la route.

