Retour du moustique tigre : quels sont les départements en alerte ?

Officiellement, la lutte contre les moustiques tigres commence au 1er mai en France. Mais cette année, la clémence des températures a favorisé une ponte précoce de ces nuisibles pouvant transmettre à l'homme des virus comme celui de la dengue, du chikungunya ou du Zika. Sur la côte d'Azur, on comptabilise déjà 51 interventions depuis février. Aussi, le site de référence Signalement-moustique appelle à la vigilance, et ce, dans 75 départements "où le moustique tigre est déclaré officiellement implanté et actif".

Soixante-huit départements sont en "vigilance rouge". En voici la liste exhaustive : l'Ain, l'Aisne, les Alpes-de-Hautes-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, l'Ariège, l'Aude, l'Aveyron, les Bouches-du-Rhône, le Cantal, la Charente-Maritime, le Cher, la Corrèze, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, la Côte-d'Or, la Dordogne, le Doubs, la Drôme, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, l'Hérault, l'Indre, l'Indre-et-Loire, l'Isère, le Jura, les Landes, le Loir-et-Cher, la Loire, le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Lozère, le Maine-et-Loire, la Mayenne, la Meurthe-et-Moselle, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, Paris, la Seine-et-Marne, les Deux-Sèvres, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Var, le Vaucluse, la Vendée, la Haute-Vienne, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise.

Les départements en "vigilance orange" sont, eux, au nombre de sept, contre quatre l'an passé. Le moustique tigre y a été intercepté que ponctuellement ces cinq départements. Il s'agit de l'Allier, le Finistère, l'Ile et Vilaine, la Haute-Loire, le Morbihan, l'Oise et l'Yonne. La Bretagne, jusque-là épargnée, fait ainsi son entrée sur la carte de Signalement-moustique.

Carte vigilance moustique tigre 2023. Crédit : Vigilance-moustique.

Concrètement, les habitants de ces régions sont appelés à une "vigilance citoyenne particulière", ce qui signifie qu'elles sont invitées à prendre l'animal en photo s'il en croise un et à signaler sa présence sur le site de Signalement-moustique.

Mais surtout, l'Anses appelle tout-à-chacun à détruire les lieux de ponte des moustiques tigres. Pour cela, l'agence délivre plusieurs recommandations, des gestes simples à mettre en oeuvre et ainsi éviter la prolifération :

- vider régulièrement ou supprimer les coupelles sous les pots de fleurs, vases… ou les remplir de sable afin de conserver l’humidité sans qu’il y ait d’eau stagnante ;

- ranger, à l’abri de la pluie, les seaux, le matériel de jardinage, les jouets ou encore les récipients ;

- recouvrir les bidons de récupération d’eau à l’aide d’un filet moustiquaire ou de tissu ;

- curer les gouttières pour faciliter le bon écoulement des eaux.

Autant de gestes qui permettent de se prémunir aussi des moustiques communs.

