Les infos de 5h - Marseille : Emmanuel Macron met la pression sur les élus

Emmanuel Macron a dévoilé jeudi son plan pour Marseille : des policiers, des caméras supplémentaires, un coup de pouce pour la rénovation des hôpitaux, des transports, des écoles… "Le devoir de la nation est d'être aux côtés des Marseillais" a insisté le chef de l'État, qui a surtout mis la pression sur les élus.

Assis au premier rang, les élus locaux en ont pris pour leur grade. Chaque annonce du président, sur le financement des transports ou la rénovation urbaine à Marseille, a été suivie par ce genre de message : "L'État peut systématiquement arriver ne proposant des milliards. Mais si toujours l'action publique est divisée et les 'chicayas' locaux bloquent l'avancée, ces milliards n'arrivent jamais sur le sol. C'est ça le problème".

Autre exemple quelques minutes plus tard, le regard d'Emmanuel Macron s'arrête sur le nouveau maire de la ville, le socialiste Benoît Payan, et les conseils présidentiels sonnent alors comme un avertissement. "Vous avez un problème avec vos personnels municipaux et vous avez trop de grèves. C'est un sujet dont il faut se parler en toute franchise parce que l'État ne vient pas investir pour que certains viennent prélever leur dîme", a-t-il lancé. "Donc en même temps qu'on investit monsieur le maire, j'attends de vous que vous réformiez. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de courage".

En résumé, la ville doit changer ses mauvaises habitudes si elle veut être aidée. D'ailleurs le financement pour la réhabilitation des écoles n'a pas été précisé hier soir. Des négociations vont encore avoir lieu dans les semaines à venir, ce qui a laissé un fort goût d'inachevé aux responsables marseillais.

