Inondations à New York : le bilan monte à 41 morts

Crédit : David Dee Delgado / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Les pluies de l'ouragan Ida ont inondé le sous-sol d'un restaurant de restauration rapide Kennedy Fried Chicken le 1er septembre 2021, dans le quartier du Bronx à New York.

Les pluies torrentielles et les inondations, aussi soudaines que violentes, qui ont frappé l'État de New York et ses alentours dans la nuit du mercredi au jeudi 2 septembre ont tué au moins 41 personnes, selon un nouveau bilan en constante évolution établi jeudi après-midi.

Dans la mégapole économique et culturelle américaine, ce sont au moins 12 personnes qui sont décédées, dont 11 probablement noyées dans leurs sous-sols d'habitation, a indiqué la police de la ville. Juste au nord de Manhattan, dans le comté huppé de Westchester, qui était encore jeudi après-midi sous des eaux boueuses, l'un de ses responsables, George Latimer, a indiqué sur CNN que trois personnes qui avaient tenté de sortir de leur voiture sont mortes vraisemblablement noyées.

Dans l'État voisin du New Jersey, lui aussi touché par la tempête Ida, le gouverneur Phil Murphy a annoncé "attristé" à la presse qu'"au moins 23 résidents du New Jersey avaient perdu la vie" dans cette tempête Ida.