Mardi 18 octobre, Marie Truchet, est tombée victime d'un arrêt cardiaque, alors qu'elle présidait une audience de comparution immédiate. "C'est une émotion qui est intense et qui, trois semaines après les faits, reste une émotion très forte", a confié Benjamin Deparis, président du tribunal de Nanterre, invité de RTL, vendredi 11 novembre.

"C'est un événement exceptionnel parce que ce type de tragédie est unique dans les annales judiciaires : un magistrat qui décède en robe, en audience et dans l'exercice de ses fonctions, je crois savoir que ça ne s'est jamais produit", a-t-il poursuivi. Pour lui, le caractère exceptionnel de la situation renvoie chacun à ses conditions de travail.

Des enquêtes sur les causes exactes de la mort de Marie Truchet sont encore en cours. Pour l'instant, impossible de savoir si les conditions de travail de la magistrate sont responsables de sa mort. "Il va falloir du temps pour analyser, et les causes médico-légales et les conditions réelles de travail", a affirmé Benjamin Deparis. La magistrate était entièrement dévouée à ses dossiers, allant jusqu'à poser des jours de vacances pour mieux les étudier. Elle pourrait être le symbole de la dégradation des moyens de la justice en France.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info