Tickets resto, prix du gaz, assurance emprunteur... Ce qui change ce 1er juin

Nouveau plafond pour les tickets restaurants, résiliation à tout moment de l'assurance emprunteur, évolution du livre de famille... Chaque début de mois réserve son lot de changements qui pourraient impacter le quotidien de beaucoup de Français.

Le premier d'entre eux concerne les titres restaurants, et en particulier de leur plafond journalier de 38 euros. Il ne prendra pas effet dès ce 1er juin 2022. La mesure devait prendre fin le 28 février et retrouver son montant d'avant pandémie. Elle a ensuite été prolongée, et ce, jusqu'à la fin du mois de juin 2022.



Il ne reste donc que quelques jours pour bénéficier de cet avantage tous les jours de la semaine, y compris le week-end. Concernant les supermarchés et magasins alimentaires, le plafond reste à 19 euros. Après le 30 juin, le plafond des tickets restaurants passera de nouveau à 19 euros

Le livret de famille évolue

Suite à un arrêt du 3 mai 2022, le livret de famille va évoluer à partir de ce 1er juin. Désormais, la procréation médicalement assistée (PMA) peut y être incluse. Il en est de même pour la nouvelle règle sur le choix de nom, de la réforme de l'adoption, de l'acte de décès des enfants majeurs ou de l'identité des enfants nés sans vie.

L'augmentation du prix du gaz

Les tarifs réglementés du gaz d'Engie vont augmenter de 4,4% à partir de ce 1er juin. C'est ce qu'a annoncé jeudi dernier la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Cette augmentation s'élèvera à 1,2% pour les clients qui utilisent le gaz pour la cuisson, 4,6% pour les foyers se chauffant au gaz et 2,6% pour ceux qui ont double usage du gaz (cuisson et eau chaude).

Nouvelle réglementation sur les véhicules polluants

Les véhicules avec une vignetteCrit'Air 4 ne pourront plus circuler dans les zones à faibles émissions du Grand Paris, en plus de Paris intra muros - mis en place depuis le 1er décembre 2020. L'interdiction s'étend donc aux véhicules diesel construits avant 2006 et essence avant 1997 entre 8h et 20h dans les zones concernées.

Résiliation à tout moment de l'assurance emprunteur

Dès ce 1er juin, il sera possible de résilier son assurance emprunteur à tout moment. La mesure concerne les nouveaux prêts d'un montant inférieur à 200.000 euros souscrits par des personnes de moins de 60 ans. Le questionnaire de santé va également être supprimé.

Transparence sur les plans d'épargne retraite

Les distributeurs de plan d'épargne retraire (PER) et des contrats d'assurance-vie doivent désormais afficher les frais sur leur site internet, d'après des consignes du ministère de l'Économie. Les souscripteurs vont ainsi pouvoir comparer les droits d'entrée, les frais annuels et ponctuels.

À noter que la trêve hivernale prend également fin en ce début de mois. Les expulsions locatives vont donc pouvoir reprendre.

