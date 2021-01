publié le 19/01/2021 à 05:45

Toujours peu d'évolution sur le front de la pandémie, toujours ce plateau si élevé et même en légère hausse. Le cap des 2.800 patients en réanimation a été de nouveau franchi. Plus de 400 décès encore lundi 18 janvier. Dans ce contexte, peut-on gagner la course contre la montre ? La course contre ces variants plus contagieux. Face à ces nouvelles souches, il va peut-être falloir changer d'accessoires. Faut-il délaisser les masques en tissu ?

Aujourd'hui, il existe deux types de masques en tissu vendus dans le commerce et qui ont la norme Afnor. Ceux de catégorie 1 filtrent 90% des particules. Ils sont aussi efficaces qu'un masque chirurgical. En revanche, ceux de catégorie 2, les UNS2, ne filtrent que 70% des particules.

Si vous êtes malade, avec un coronavirus classique, même si vous diffusez à travers votre masque une petite quantité de virus, le risque de le transmettre aux autres est faible, la charge virale n'est pas suffisante. En revanche, avec les nouveaux variants, les scientifiques pensent qu'une quantité plus faible du virus peut suffire pour contaminer les autres.



Par précaution, le Haut conseil de Santé publique recommande d'acheter plutôt les masques en tissu de catégorie 1 et de se méfier des masques fabriqués à la maison. Car même si des modes d'emploi sont publiés par l'Afnor, leur efficacité avec ces nouveaux variants n'est plus garantie.

