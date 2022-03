Le masque, c'est terminé. Celui-ci n'est plus obligatoire à partir de ce lundi 14 mars dans les magasins, chez les coiffeurs, dans les classes ou encore dans les entreprises. Fini aussi le protocole sanitaire. Néanmoins attention, le masque reste obligatoire dans les transports en commun, les hôpitaux et les maisons de retraite. Dans les deux derniers types d'établissements, le passe sanitaire reste aussi la norme, mais pour le reste, cette journée marque le retour des sourires.

À Paris, un groupe d'étudiants assis sur des marches, sandwichs à la main, affiche de larges sourires, les masques au fond des sacs. "On va pouvoir respirer de nouveau, avoir l'air frais sur le visage, on peut enfin voir le visage des gens", explique l'une d'entre elles, ravie de ce retour à la vie normale. Une autre attendait avec impatience de pouvoir rencontrer, ou voir entièrement, ses camarades de fac, puisqu'elle ne sait "pas à quoi ressemble certains".

Chacun retrouve ses petites habitudes. Astrid par exemple porte un nouveau rouge à lèvre rose brillant, alors qu'elle ne supportait plus le maquillage sous son masque. "Il enlevait tout à cause du frottement, on mettait du rouge à lèvres alors qu'au final on ne montrait pas notre bouche et en plus ça créait des problèmes de peau", explique la jeune femme.

Un peu plus loin, Stéphanie, 32 ans, est partagée sur la question. Cuisinière dans un restaurant, ses collègues et elle ont presque tous attrapé le coronavirus en début d'année. "Je suis changée après tout ce qu'il s'est passé. Je crois que c'est quelque chose qu'on a appris à porter", rapporte celle qui compte continuer à porter le masque à l'intérieur ou lorsqu'il y a trop de monde à l'extérieur.

Si tout le monde est heureux de revoir les sourires, Alice, 66 ans préconise quant à elle "la prudence. Elle rappelle que "le virus n'est pas parti", alors elle souhaite que le port du masque continue "pour protéger les autres et se protéger soi-même". Alors lorsqu'Alice entre dans un café, elle remet machinalement le masque sur son nez.

