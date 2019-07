publié le 25/07/2019 à 05:29

Dans cette vitrine, de larges étiquettes "Dernières démarques" appellent les clients. À l'intérieur, des portants remplis de vêtements soldés. Problème : en cette période de très fortes chaleurs, les magasins restent vides, et ce, même si la climatisation tourne à fond.

"On s'ennuie. En pleine période des soldes, en principe à cette heure-ci, on n'a même pas le temps de prendre un café ni de manger. Mais là, c'est désert, toute la ville est déserte. L'après-midi, avec des chaleurs comme ça, 40°C, c'est catastrophique", explique Medhi, le gérant d'un magasin qui a perdu 50% de son chiffre d'affaires ce mois-ci.

Idem pour les boutiques voisines. Pour attirer les clients, certains vont jusqu'à casser totalement leur prix. Et ça marche. "Ça se relance, surtout quand on vend des chaussures : les gens arrivent avec des modèles fermés et repartent avec un nu-pied", explique Sophie. "Il y a des très grosses remises. On ne fait plus de marges, on vend quasiment coûtant". La responsable de ce magasin indique néanmoins que, pendant les périodes de canicule, la majorité de ses ventes se fait sur internet.

À écouter également dans ce journal

Record - Sangatte-Douvres en flyboard. Francky Zapata va tenter de traverser la Manche en volant au-dessus de l'eau, sur son engin à propulseurs découvert lors de la cérémonie du 14 juillet. Vingt minutes de traversée à 140 km/h. Le défi débute à 7h.

Royaume-Uni - Boris Johnson s'est montré très ferme hier lors de sa prise de fonction au 10 Downing Street. Le nouveau Premier ministre britannique annonce le Brexit pour le 31 octobre, et cela avec ou sans accord de l'UE.

États-Unis - Facebook va devoir payer 5 milliards de dollars, une amende record pour violation de la vie privée. Mais au vu des bénéfices du groupe de Marck Zukerberg, cela correspond à une petite tape sur les doigts de la part du régulateur américain.