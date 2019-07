publié le 23/07/2019 à 14:08

Comme attendu, c'est bien l'excentrique figure du parti conservateur britannique qui va officiellement prendre ses quartiers au 10 Downing Street au terme du scrutin qui l'a opposé à son concurrent Jeremy Hunt.

Une nouvelle marche franchie par ce quinquagénaire passé par le journalisme avant d'entrer en politique et de conquérir - par deux fois - la mairie de Londres. Boris Johnson a du sens politique et le sens de la formule. Il succède ainsi à Teresa May et le changement de style promet d'en ébouriffer plus d'un.



Descendant de l'aristocratie britannique, Boris Johnson est connu tant pour ses positions conservatrices que pour ses gaffes. Comme en 2015, lors d'un voyage au Japon, où il plaque sans ménagement un enfant lors d'une démonstration de rugby. Une exubérance devenue un axe de communication parfois mise au service de ses positions pro-Brexit.

Des opposants y compris dans son propre camp

Mais le fantasque "Bojo", comme il est surnommé, cristallise aussi les oppositions et même jusque dans son camp où certains dénoncent son ralliement tardif au Brexit. Un moyen selon eux, de servir d'abord ses ambitions personnelles. Une position qu'il martèle dorénavant quotidiennement.

Pourtant, voilà le défi de taille qui attend le nouveau Premier Ministre : mettre en œuvre une sortie de l'UE dans un pays toujours aussi divisé sur cette question, trois ans après le référendum. Outre la sortie de l'Union Européenne, Boris Johnson devra également éteindre l'incendie diplomatique né vendredi 19 juillet. Suite à l'arraisonnement par l'Iran du Stena Impero, un pétrolier battant pavillon Britannique accusé par Téhéran de "non respect du code maritime international".

Une crise dans laquelle le fantasque admirateur de Winston Churchill devra faire état de ses talents de négociateurs.