L'épisode de sécheresse qui a récemment frappé l'Occitanie et notamment le département de l'Aude, n'a pas épargné le village de Durban-Corbières qui se retrouve privé d'eau depuis plusieurs jours. En conséquence, les habitants doivent s'organiser tandis que la commune est contrainte de procéder à des coupures d’eau et de faire appel à des camions citernes pour remplir sa cuve.

L'un des sites de pompage de l'eau est pratiquement tarit, comme l'explique le maire, Alain Laborde : "On est passé de 120 mètres cubes par jour en hiver à entre 25 et 30 actuellement".

Privés d'eau onze heures par jour et notamment de 22h à 05h du matin, les habitants, comme Anne-Marie, ont donc du modifier leur quotidien : "Quand on a l'eau, on essaye de faire les lave-vaisselle, les machines. Pour les toilettes, on a un arrosoir au cas où et sinon, on va dans le jardin".

Pour les commerçants, les après-midi du café-restaurant sont très perturbés comme le regrette la gérante : "À partir de 14h, on ne peut plus faire de café, servir de sirop et on est obligé de fermer les toilettes". Il en va de même pour le salon de coiffure, qui a du réduire ses heures d'ouverture. Comme des fuites du réseau qui n'ont pas encore été identifiées aggravent encore la situation, c'est grâce à l'eau donnée par deux villages voisins que Durban-Corbières survit à cette pénurie, qui pourrait encore durer plusieurs semaines.

