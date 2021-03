Prix de l'eau en France : pourquoi de tels écarts entre les régions ?

Nicolas Guyonnet / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

25/03/2021

Quel est le vrai prix de l'eau ? Le magazine 60 millions de consommateurs révèle qu'il varie de un à cinq, après avoir étudié les prix dans 130 villes de notre pays. La hausse moyenne est de 10% en dix ans, mais pourquoi de tels écarts ?



Le principe, c'est que l'eau paye l'eau : ce sont vos factures d'eau qui vont payer, à la fois, l'acheminement de l'eau chez vous, et le traitement des eaux usées. Et c'est cette partie-là, l'assainissement et son renvoi dans l'environnement, qui fait flamber les factures.

À Saint-Brieuc, les habitants ont vu leur facture bondir de 71% en dix ans, mais c'est sans doute un mal pour un bien, selon Fanny Guibert, de 60 millions de consommateurs. "Quand vous voyez la ville de Saint-Brieuc, qui partait avec des réseaux très très vieux qui dataient des années 50, obligée d'investir 30 millions d'euros pour une usine de potabilisation de l'eau, c'est énorme comme investissement.

En même temps, c'est la solution, pour qu'enfin, les normes soient respectées et que toutes les populations puissent avoir accès à des eaux de qualité. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore des petites villes qui ne font rien, mais où, effectivement, les taux, notamment pour la conformité microbiologique, ne sont pas bons".

À l'inverse, les habitants d'Antibes ont vu leur facture chuter de près de 60% en dix ans. C'est spectaculaire, ils payent quatre fois moins qu'à Saint-Brieuc ; simplement parce que la Ville a renégocié son contrat avec un nouvel opérateur.