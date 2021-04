PSG-Manchester City : Mbappé apte à débuter, Marquinhos pas forcément

publié le 27/04/2021 à 12:28

Les dernières images vidéo de l'entraînement de fin de matinée du Paris Saint-Germain l'ont confirmé, mardi 27 avril à la veille de la rencontre : Kylian Mbappé et Marquinhos seront sauf énorme surprise de dernière minute dans le groupe pour défier Manchester City en demi-finale aller de Ligue des champions. Les deux joueurs ont pris part normalement à l'entraînement collectif au Camp des Loges.

L'attaquant français avait reçu une béquille en fin de match à Metz, samedi 24 avril. S'il est resté plusieurs minutes au sol, grimaçant, son état n'a jamais vraiment inquiété Mauricio Pochettino et le staff médical parisien. D'abord resté aux soins, il avait déjà retrouvé le reste de ses partenaires en fin de séance collective à J-2 du match prévu mercredi 27 avril (21h) au Parc des Princes.

Si la présence de Mbappé au coup d'envoi face aux Citizens ne fait plus aucun doute, probablement à la pointe d'un 4-3-3, celle de Marquinhos est envisageable mais pas assurée. Le défenseur central et capitaine brésilien n'a plus rejoué en compétition depuis sa lésion de grade 2 aux adducteurs, contractée après 30 minutes de jeu lors du quart aller à Munich.

Pochettino n'a jamais pris de risque avec les blessés

Depuis son arrivée en début d'année, Pochettino n'a jamais pris le moindre risque avec les éléments revenant de blessure et n'ayant pas repris au moins quelques minutes avant un grand rendez-vous. Dérogera-t-il à la règle avec son capitaine, sans doute à court de forme mais visiblement apte à débuter ? Si la réponse est non, Danilo Pereira retrouvera Presnel Kimpembe en charnière.