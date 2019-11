publié le 27/11/2019 à 23:01

L'orientation est une source d'inquiétude pour 85 % des parents d'élèves, en collège comme en lycée. C'est ce que révèle un sondage BVA pour l'Association de parents d’élèves de l’enseignement libre (Apel).

Mais cette inquiétude est légitime : lorsque l'on est adolescent, il s'agit de préparer son avenir le plus tôt possible. Selon Gilles Demarquet, président de l'Apel, le problème c'est qu'en France, "l'orientation se base principalement sur les notes. Il y a une vraie dictature des notes ; des bulletins couperets. Moi je pense que le jeune vaut bien mieux que ses notes. Il faut l'accompagner et ne pas avoir une orientation subie".

Aussi, "pour aider les jeunes, il faut apprendre à les connaître" poursuit ce père de 7 enfants. "Il faut découvrir quels sont leurs moteurs, leurs freins et leurs leviers (...) et développer leur esprit critique. Cela s'appelle l'éducation au choix et ça peut commencer dès le plus jeune âge. Treize ans, c'est le bon âge pour commencer à parler d'orientation."

Connaissance des métiers et connaissance de l'écosystème de l'entreprise sont également indispensables dans le parcours scolaire. Comme le rappelle Gilles Demarquet, "notre rôle d'association de parents d'élèves est aussi de pouvoir accompagner les parents pour qu'ils soient des acteurs éclairés et engagés pour l'orientation de chacun."

