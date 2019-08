L'Univers entier visible sur une seule photo

publié le 29/08/2019 à 21:52

L'Univers entier rassemblé en une seule image, c'est possible. Un artiste argentin a réalisé cet exploit avec une échelle logarithmique. Une version qu'il a publiée sur son compte Facebook détaille toutes les planètes et les galaxies visibles.

Pablo Carlos Budassi est parti de données d'une équipe de l'université de Princeton aux États-Unis et a récupéré des informations astronomiques afin de réaliser ces images. Au centre, l'artiste place tout le système solaire (le Soleil, la Terre, Jupiter et Saturne). Sont ensuite visibles sur l'image les nuages d'Oort, qui marquent la limite de notre système solaire. La frontière de notre galaxie est, elle, matérialisée par le bras de Persée et la Voie lactée.

Sur l'image apparaît également la galaxie voisine à la notre, nommée Andromède mais aussi d'autres encore plus lointaines. Enfin, le contour de l’œil, soit l'enveloppe extérieure, est formée par une lumière émise il y a 13,8 milliards d'années. C'est la première lumière de l'Univers.