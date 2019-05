Pornographie en ligne : comment protéger ses enfants ?

publié le 23/05/2019 à 09:16

90% des élèves de 6e ont déjà vu du porno. Pour preuve, un collège de Mios, près d'Arcachon en Gironde, vient d'envoyer une lettre aux 600 parents car les élèves de 6e et 5e s'échangent des images pornographiques, en filment dans l'établissement et certains se masturbent en classe.



"Je pense que les parents sont très inconscients de ce que leurs enfants font sur leurs téléphones avec lesquels ils ont accès à tout Internet", explique, au micro de RTL, Anne De Labouret, auteure de Parlez du porno à vos enfants avant qu'Internet ne le fasse. "À partir du moment où la pornographie traîne sur le portable d'un enfant vous pouvez être sûr que tous ses copains seront informés très vite", indique-t-elle, "même si les portables sont interdits à l'intérieur de l'école, il y a les sorties de classe, les activités extrascolaires".

La pornographie "a un effet choc" sur les enfants. "Psychologiquement ça les enferme dans des clichés, [...] ça pénètre par effraction dans leur psychisme" alors "qu'ils ne sont pas du tout préparés à voir ce genre d'images", alerte-t-elle, avant d'ajouter : "Certains parlent même d'addiction". "La loi qui est censée protégée les mineurs n'est pas appliquée" car "la pornographie est en libre accès sur Internet sans prendre le soin de vérifier que l'enfant a plus de 18 ans", déplore-t-elle.

Comment protéger les enfants de la pornographie ?

"C'est important de mettre en place des protections techniques, de ne pas leur donner de portables trop tôt", conseille Anne De Labouret. "On peut donner un téléphone qui n'est pas un smartphone qui servirait uniquement à téléphoner et envoyer des SMS", indique-t-elle. Malgré ces conseils, "même si vous prenez toutes les protections techniques qui sont à votre disposition, vous ne pourrez jamais empêcher que les enfants soient confrontés très jeunes à la pornographie parce qu'il y aura toujours les copains", estime-t-elle.



"Il faut prévenir les enfants de ce qu'ils risquent de trouver sur Internet" c'est-à-dire lui dire : "tu peux tomber sur des images violentes ou des images avec des gens nus qui font des choses ensemble qui peuvent te choquer et si ça t'arrive viens m'en parler je serai toujours là pour en discuter avec toi", explique-t-elle.