Les infos de 18h - Week-end de l’Ascension : le point sur la circulation

Bison Fûté avait vu juste. C'est une journée noire sur les routes ce dimanche 21 mai 2023, dans le sens des retours, à l'occasion du week-end de l'Ascension. 900 kilomètres de bouchons étaient en effet cumulés vers 16h30.

Dans la vallée du Rhône, il faut compter 3 heures au lieu de 50 minutes entre Orange et Valence. Il y a 103 kilomètres de difficulté rien que sur l'autoroute A7. Les voitures sont quasiment à l'arrêt à hauteur de Montélimar. Après Valence, la circulation est un peu plus fluide pour rejoindre Lyon. Entre Clermont-Ferrand et Lyon, il faut compter 2h10 au lieu de 1h15 en ce moment.

Dans l'Ouest, sur l'A10, 2h30 de bouchons sont cumulés entre Bordeaux et Paris. Il y a 1 heure de ralentissement dans la traversée d'Orléans avec les premiers coups de frein après la sortie 16.

Sur l'A11, on note 45 minutes de perturbation entre Le Mans et La Ferte Bernard en direction de Paris. Et puis sur l'A13, les automobilistes doivent prendre leur mal en patience pour rejoindre la capitale depuis la Normandie. Cela bloque avant et après le péage du Buchelay, à Mantes-la-Ville.

À écouter également dans ce journal

Faits divers - Un grave accident de la route s'est produit ce dimanche 21 mai à hauteur de Villeneuve-d'Ascq. Quatre personnes sont décédées, dont trois policiers.

Faits divers - Tôt ce dimanche 21 mai, trois personnes ont été mortellement blessées par balle à la sortie d'une boîte de nuit. Une enquête a été ouverte, tandis que les suspects sont toujours en fuite.

International - Ce samedi 20 mai, Moscou a revendiqué la capture de la ville de Bakhmout, en Ukraine. Présent au G7 qui se tient au Japon, Volodymyr Zelensky dément.

