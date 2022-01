INFO RTL : depuis le retour du télétravail, il y a deux fois moins de bouchons dans les grandes villes

On circule mieux dans les grandes villes ces dernières semaines. Il y a en ce moment deux fois moins de bouchons à Paris, Lyon, Marseille ou encore Lille et Rennes. TomTom a fait les comptes depuis début janvier et le retour plus massif au télétravail et RTL vous révèle ce qu'il en ressort.

À chaque fois le même constat depuis début janvier par rapport à une semaine de décembre, hors période scolaire, les temps de parcours ont systématiquement diminué selon Vincent et Martinier directeur de la communication de TomTom. "On note très clairement un impact du télétravail depuis la rentrée de janvier 2022. Le taux de congestion moyen baisse de 50%, donc une réduction de moitié de la congestion des villes, comparée à une semaine similaire en décembre, détaille Vincent Martinier.

Ce qui sur la plupart des trajets fait gagner de précieuses minutes. Ainsi un trajet Aix-en-Provence centre à Marseille centre est passé de 47 minutes en moyenne, début décembre, à 27 minutes la semaine dernière.

Même constat en Île-de-France. Sur le périphérique parisien le soir entre 17 et 20 heures la vitesse moyenne a doublé. Elle est passée à 45 kilomètres heures versus 20 kilomètres heures en décembre. Voilà la tendance générale, même si depuis quelques jours le trafic a tendance à légèrement progresser. Signe, peut-être, note l'enquête d'un assouplissement du télétravail.