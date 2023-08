En mars 2023, de violents affrontements ont éclaté à Saint-Soline entre des manifestants anti-bassines et les forces de l'ordre. Deux militants avaient même étaient placés un temps dans le coma. Vendredi 18 août, plusieurs centaines d'opposants à ces réserves d'eau destinées à l'irrigation agricole ont roulé vers Paris à vélo et en tracteur.

À Lezay, commune voisine de Sainte-Soline, ils étaient quelques centaines à vélo, suivis de tracteurs de la confédération paysanne à prendre le départ. Ils sont partis depuis la commune de Longré, en Charente, où un projet de bassines est prévu. "Les habitants, le conseil municipal n'en veulent pas", a assuré Agnès, habitante de Longré.

"Direction les institutions et les gens qui, aujourd'hui, décident de la politique de l'eau pour nous, sans nous entendre suffisamment", a indiqué Julien Le Guet, l'une des figures historiques anti-bassines et batelier sur le marais poitevin. Il espère faire passer un message fort : "pas une bassine de plus".

Il a également demandé la fin du financement public de l'agence de l'eau, de l'État et des collectivités locales vers ce type de projet. Pour sa première étape, le convoi de l'eau s'arrêtera à Jazeneuil, dans la Vienne.

