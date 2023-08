INFO RTL/M6 - Incendie de Grasse : un "produit accélérant" retrouvé dans l'immeuble ravagé par les flammes

C'est un indice qui va peser lourd ce 18 août 2023 après-midi dans la décision du tribunal de Grasse, alors que le suspect interpelé après l'incendie qui a fait trois morts et trois blessés dans la nuit du 12 au 13 août est présenté au juge de la liberté et de la détention, qui doit statuer sur sa détention provisoire. Selon plusieurs sources concordantes contactées par RTL et M6, des traces de "produit accélérant" ont été retrouvées dans l'immeuble après le sinistre, par les experts de la police technique et scientifique. La nature de ce produit n'a pas été précisée mais cela désigne couramment de l'essence ou un produit ménager très inflammable.

Une information qui vient contredire la version du suspect qui a plaidé, en garde à vue, le geste involontaire, en l'espèce "le jet d'une cigarette non-éteinte" selon un communiqué du parquet de Grasse diffusé dès mardi 15 août. Toujours selon nos informations, l'analyse des images des caméras de surveillance par la police judiciaire de Nice montre que des flammes s'emparent du hall deux minutes après le départ du suspect.

Ces indices, produit accélérant et flammes immédiates, semblent peu compatibles avec le simple jet de cigarette revendiqué par le suspect. Ils permettent de comprendre sa mise en examen pour "dégradations volontaires par incendie ayant entrainé la mort" par le juge d'instruction et les réquisitions de placement en détention.

La personnalité de l'auteur présumé de l'incendie mortel, âgé de 47 ans et de nationalité française, se précise. Une source policière indique à RTL que l'homme était connu être un "menteur pathologique" et être régulièrement "pris de boisson". On ne sait rien en revanche, à ce stade, du mobile possible de son geste criminel. Dès le début de semaine, le parquet avait indiqué que les analyses psychiatriques avaient conclu, à ce stade, à son entière responsabilité. Contacté par RTL le procureur de Grasse n'a pas répondu à nos sollicitations. L'avocat du suspect n'a pas pu être contacté à ce stade.

L'audience est prévue à 14 heures devant le juge de la liberté et de la détention qui rendra sa décision dans l'après-midi.

L'incendie de Grasse s'est déclenché en pleine nuit. Les pompiers ont été avisés vers 3h00 du matin le 13 août selon un rapport de police consulté par RTL. Lorsque les équipages sont arrivés sur place, le feu avait déjà envahi les parties communes et "plusieurs locataires avaient sauté par les fenêtres" selon ce même compte-rendu. L'une des personnes qui se sont défénestrées fait partie des morts d'après l'AFP, les deux autres ayant péri dans les flammes. Les secours déplorent en outre trois blessés graves et quatre blessés légers.