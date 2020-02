publié le 29/02/2020 à 09:42

16 départements du nord-est de la France ont été placés en vigilance orange par Météo France à l'approche de la tempête Jorge.

Il s'agit des Ardennes (08), Aube (10), Marne (51), Haute-Marne (52), Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Yonne (89), Essonne (91) et Val-d'Oise (95).

Météo France encourage à la vigilance, ce samedi 29 février à partir de 11 heures, dans la mesure où la tempête "survient après un épisode récent ayant pu fragiliser certaines structures". Des rafales proches de 100 km/h ont été enregistrées pendant la nuit à l'intérieur des terres bretonnes.

Dans la journée de samedi, des rafales de vent sont prévues entre 80 et 100 km/h avec une progression vers l'est. Les bourrasques pourront aller jusqu'à 110 km/h, voire ponctuellement plus.

Il est conseillé de limiter ses déplacements, de prendre garde aux chutes de branches ou d'arbres. De plus, il est nécessaire de ranger des objets exposés au vent. La météo devrait se calmer à partir de 20 heures.

Météo France place 16 départements en vigilance orange Crédit : Météo France