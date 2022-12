L'actrice Mylène Demongeot ("Les Sorcières de Salem", "Fantomas") est morte

La comédienne française Marie-Hélène Demongeot, connue sous le nom de Mylène Demongeot, est morte à l'âge de 87 ans. "C'était une artiste magnifique. Elle avait passé sa jeunesse à Montpellier, a annoncé l'écrivain Henry-Jean Servat auprès de nos confrères du journal Midi Libre. C'était une artiste magnifique. Elle avait passé sa jeunesse à Montpellier, elle s'était mariée à l'église de Palavas-les-Flots, elle adorait la région. Elle était engagée dans la protection des animaux. C'était une amie depuis plus de 40 ans. Elle est décédée à la suite d'une longue maladie", a-t-il précisé auprès du quotidien.

Mylène Demongeot a commencé sa carrière en sortant de l'adolescence à 17 ans en apparaissant dans Les enfants de l'Amour en 1953. Sa chevelure blonde et son allure charmeuse lui vaut d'être comparée à une autre star montante de l'époque : Brigitte Bardot. Artiste complète, Mylène Demongeaot a commencé sa carrière comme mannequin avant de devenir actrice puis productrice.

Mais c'est grâce à son rôle dans Les Sorcieres de Salem où elle partageait l'affice avec les immenses Yves Montand et Simone Signoret que le public et le 7e art va se souvenir d'elle. Elle a joué dans l'adaptation de Bonjour Tristesse de Françoise Sagan par Otto Preminger en 1958 et dans la franchise ultra-populaire Fantomas ou encore Les Trois Mousquetaires de Borderie.

Elle a travaillé avec les plus grands comédiens comme Jean Marais, Henri Vidal (dans Une manche et la belle et Sois belle et tais-toi), Jeffrey Hunter (dans L'Or des Césars et La Marine en folie), Jean-Paul Belmondo, Michel Piccoli, Gérard Depardieu, Louis de Funès, Francis Blanche, Henri Salvador ou encore Pierre Richard.

Plus récemment, on l'a vu dans 36 Quai des Orfèvres d'Olivier Marchal, le triptyque Camping de Fabien Onteniente. Les auditeurs de RTL connaissent aussi bien sa voix puisqu'elle fut, entre septembre 2013 et juin 2014, une sociétaire des Grosses Têtes de Philippe Bouvard. Son dernier film est Maison de retraite de Thomas Gilou où elle jouait avec Kev Adams et Gérard Depardieu.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info