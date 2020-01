Grève RATP : les prévisions de trafic pour la "journée noire" du vendredi 24 janvier

publié le 23/01/2020 à 14:20

Si le trafic est progressivement revenu à la normale dans les transports franciliens, il va être à nouveau perturbé, vendredi 24 janvier en raison d'une grande journée de mobilisation syndicale et de la "Marche aux flambeaux pour les retraites" dans les rues de la capitale.

Pour ce qui est des métros, le trafic sera perturbé sur quasiment toutes les lignes, exceptées les lignes automatiques 1 et 14 ainsi que la 7bis, et la 10. En raison de la manifestation parisienne les stations de métro Champs-Élysées-Clemenceau, Franklin D. Roosevelt, George V, Charles de Gaulle-Étoile et Argentine seront fermées.

Côté RER, 4 trains sur 5 en heure de pointe et 3 sur 5 en heures creuses sont à prévoir sur la ligne A. La ligne B sera elle aussi perturbée, avec 1 train sur 2 toute la journée entre Denfert et Roissy Charles-de-Gaulle, et 2 trains sur 3 entre Denfert et Saint-Rémy-Lès-Chevreuse.

Si la RATP annonce un trafic quasi normal sur le réseau de bus, de nombreuses lignes risquent tout de même d'être déviées ou limitées (20, 26, 46, 56, 57, 61, 68, 71, 75, 76, 86, 91, 96, 215 et 351)