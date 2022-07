INVITÉ RTL - Incendies en Gironde : "Il va falloir que certains rendent des comptes", s'agace le maire de La Teste-de-Buch

La situation est de plus en plus compliquée en Gironde. Depuis mardi, un violent incendie ne cesse de brûler, au point que les pompiers évoquent ce jeudi "une situation défavorable". 4.000 personnes, notamment le personnel d'une base militaire, ont été priées d'évacuer en début d'après-midi le bourg de Cazaux, qui fait partie de la grande commune de "la Teste".

"Pour l'instant, il n'y a pas de maison touchée", affirme sur RTL, Patrick Davet, le maire de La Teste-de-Buch, dont dépend Cazaux. "Il reste encore des gens qui continuent d'évacuer. Il y a des maisons qui sont menacées", dit-il. "Il y a des moments où j'ai l'impression que je suis dans un film. On y est là", poursuit Patrick Davet.

L'élu rassure tout de même : "On n'est pas dans la panique, on est vraiment dans le professionnalisme le plus complet, c'est ça qui me rassure. On est prêt, on est déterminé à se battre".

"On a une grosse détermination, parce que, je vais être grossier, ça nous fait chier. On savait qu'un jour ça allait arriver mais certains se voilaient la face. Maintenant, il va falloir que certains rendent des comptes, parce qu'aujourd'hui, une forêt qui ne peut pas s'enflammer, ça n'existe pas", poursuit-il. "Il va falloir demander à l'ensemble des gens de nettoyer. On va m'entendre parce que je ne veux plus que ça arrive".

