Gironde : "C'est l'incendie du siècle", estime un pompier sur place

En Gironde, les deux gigantesques incendies ne sont toujours pas maîtrisés. La situation s'est même aggravée dans l'après-midi du jeudi 14 juillet, en raison du vent. Plus de 5.000 hectares sont partis en fumée, à la fois du côté de Landiras, dans les terres au sud de Bordeaux, et à côté de la dune du Pilat, où RTL s'est rendu. "C'est l'incendie du siècle", juge un pompier, épuisé après trois nuits de lutte.

Après les campeurs de la dune, 4.000 habitants du bourg de Cazaux ont dû être évacués en urgence. Ce vendredi, les dégâts sont colossaux et offrent une impressionnante scène de désolation. Dans un restaurant totalement calciné, il ne reste plus que des carcasses de tables et de chaises. À côté, une maison est en ruines, elle aussi victime des flammes. Il ne reste plus que quelques casseroles, un four ou encore une baignoire, mais tout est noir charbon et encore fumant. Selon le dernier bilan, sept maisons ont pris feu au total.

Dans la journée de jeudi, les pompiers ont lutté contre des flammes de plus de 20 mètres. Les soldats du feu ont alors réussi à sauver le reste des maisons de ce quartier et, très important, une station de pompage d'eau potable qui alimente 46.000 habitants du sud du bassin d'Arcachon. Vendredi matin, la commune de Cazaux n'est plus menacée, mais des pompiers restent encore sur place pour surveiller et agir en cas de reprise de feu.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info