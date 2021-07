Les infos de 18h - Des centaines de véhicules ont défilé en région parisienne pour la 14e édition de la Traversée de Paris

Les amoureux de vieilles voitures avaient de quoi se régaler, ce dimanche 25 juillet, en région parisienne. Dans le cadre de la 14ème édition de la Traversée de Paris, organisée par l'association Vincennes en Anciennes, plusieurs centaines de véhicules à 2, 3 ou 4 roues ont rejoint Meudon, après avoir fait une halte sur quelques unes des plus belles places de la capitale. Triumph, Porsche, Ferrari, mais aussi 2 chevaux ou 504, il y en avait pour tous les goûts et tous les budgets avec un point commun, transmettre aux jeunes générations.

Des Rolls Royce quasi centenaires qui croisent des Citroen DS et des Polo des années 90, Jean-Louis, lui, a traversé Paris en Ford Capri de 1972 avec son petit-fils :"c'est formidable de voir l'histoire qui défile devant vous, c'est le mariage de la beauté de Paris et de la passion de la voiture, et je suis content de transmettre à mon petit-fils." Et c’est réussi, Auguste, 10 ans, est comblé : " j'ai découvert plein de voiture que je ne connaissais pas"

Pour Serge, c’était aussi l’occasion de raconter sa jeunesse à son fils Thomas : "on voulait lui montrer ce qui existait à l'époque pour qu'ils voient une partie de notre histoire également. D’ailleurs thomas a trouvé sa préférée : " une Mustang, j'aime bien, c'est intéressant de découvrir tout ces modèles que je n'ai jamais vu. Pour Jacques Dandrea, organisateur de l’évènement, ce côté générationnel fait partie de la passion pour les voitures anciennes : " il y a beaucoup de sentiments familiaux qui remontent, on peut se dire "tiens, c'st la voiture de mon grand-père." Au total, plus de 700 véhicules ont participé au rassemblement.

