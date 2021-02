Coronavirus : faut-il faire un confinement ciblé des personnes âgées ?

publié le 04/02/2021 à 10:40

Tandis qu'un jeune de 20 ans a une chance sur 200 d'être hospitalisé en cas de Covid-19, les plus de 85 ans représentent eux 93% des morts de cette maladie. Une disparité qui amène certains à appeler à un confinement ciblé, qui ne concernerait que les personnes les plus âgées de la population.

"On limite souvent les choses à l'âge, alors que c'est une situation globale", note cependant le sociologue Serge Guerin, auteur de "La Guerre des générations aura-t-elle lieu ?" (Calmann Levy). Avec certains facteurs de comorbidité, comme le diabète, des jeunes peuvent être plus à risque que des personnes âgées en très bonne santé, avance-t-il.

"Ce sont des adultes", souligne le chercheur, "d'eux-mêmes, ils font hyper attention". Si "le débat n'est pas interdit", Serge Guerin note la difficile mise en application d'une telle mesure : "on va demander aux policiers de contrôler l'âge de la personne ? La personne sortira pendant un mois à 64 ans et 11 mois, et arrêtera du jour au lendemain ?".

François de Closets, journaliste et écrivain de 87 ans, soutient en revanche que "la politique médicale a consisté à choisir les vieux, avec un coût pour le reste de la population, et en priorité les jeunes".

"Le niveau de vie des retraités n'a pas bougé, soutient l'écrivain, alors que les jeunes ne peuvent plus poursuivre leurs études, ne trouvent plus de petits boulots, n'ont plus de stages et ne trouvent pas de premier emploi. Sans s'en rendre compte, on a fait une politique au service des vieux et au détriment des jeunes."