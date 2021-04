publié le 07/04/2021 à 18:48

Certains continuent d'avoir peur mais eux aimeraient bien se faire vacciner et vite. Les chauffeurs de bus et de taxis demandent à intégrer la liste des personnes prioritaires ou au moins à être vaccinés plus rapidement.

"Moi je désinfecte tout le véhicule après chaque passage d'un client", explique Jonathan, un chauffeur en attendant de nouveaux clients dans sa berline noire. "On fait le maximum mais le risque est toujours là pour moi. (…) Il me semble normal, comme pour les enseignants, d'avoir un accès prioritaire ou plus rapide au vaccin", poursuit-il.

"Nous sommes, comme tous des métiers en première ligne, demandeurs de vaccin", affirme Olivier Davoise de la CGT RATP bus. "Pour le moment nous sommes lucides sur la situation, des vaccins il y en a très peu", déplore-t-il. Certains employés de la RATP restent cependant réticents. Ils craignent notamment d'éventuels effets secondaires liés au vaccin. Avec des masques et le gel, certains s'estiment assez protégés.

