Une semaine après l'ouverture de la COP26, Glasgow était ce samedi l'épicentre de la mobilisation face au dérèglement climatique qui menace l'humanité tout entière. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dans la ville écossaise, hôte de cette conférence annuelle.

D'autres manifestations se sont déroulées partout dans le monde. De même en France, à Paris et dans la plupart des grandes villes. La preuve à Vannes, dans le Morbihan, où un rassemblement a réuni plusieurs centaines de personnes. Un collectif d’association a même organisé une "Vélorution", une balade à vélo.

C'est une petite forêt de slogans qui a fleuri dans les rues de Vannes ce 6 novembre. "Prépare tes guibolles, y'a bientôt plus de pétrole !", "Pas de planète, pas de galette !", ou encore "Pas de deuxième planète !" pouvaient-on lire sur les banderoles et pancartes brandies par les manifestants. "Je n'ai pas envie que la planète soit détruite", confie Emerik, 7 ans. "On se demande quel avenir on réserve" à nos enfants, raconte sa mère. "Il faut régir maintenant", rappelle-t-elle.

"On écrit des mots pour sauver la Terre pour que les gens qui passent voient le message", raconte une autre. Un manifestant confie ses inquiétudes estimant que cette conférence annuelle restera inefficace. "C'est une énième COP qui servira à pas grand chose malheureusement", selon lui.

