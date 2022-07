C'est une vraie inquiétude chez les médecins. En une année, plus de 1.000 agressions de toutes sortes ont été comptabilisées sur les soignants. Entre agressions physiques, verbales ou victimes de vol, les médecins doivent de plus en plus faire face à des situations inquiétantes et traumatisantes.

Membre du Conseil national de l'Ordre des Médecins, Jean-Jacques Averane, a tiré la sonnette d'alarme au micro de RTL : "Je peux vous donner l'exemple d'un centre de vaccination où on a été obligé de sortir le patient car il venait pour se faire vacciner, mais qu'il ne voulait pas se faire vacciner. Il a attrapé le médecin par le col et le vigile a été obligé d'évacuer le patient".

Il a continué en racontant qu'il a lui-même dû faire face à des patients dangereux : "Je peux vous dire aussi que certaines plaques de médecins ont été vandalisées avec des signes nazis. Moi, j'ai eu plus que des menaces et cela m'a amené à porter plainte contre une personne. À plusieurs reprises et par différents moyens, il m'a dit qu'il allait m'envoyer des gens pour s'occuper de moi".

