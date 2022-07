Emmanuel Macron loin de la politique nationale. Le chef de l'État est arrivé lundi soir au Cameroun, première étape d'une tournée africaine qui doit l'emmener jusqu'à jeudi au Bénin puis en Guinée-Bissau. Il s'entretiendra mardi avec le président Paul Biya avec pour objectif de relancer les relations politiques et économiques dans un contexte de défiance grandissante vis-à-vis de la France.

Le sentiment anti-Français, on le respire dans les rues de Yaoundé. De nombreux jeunes réclament aujourd'hui la reconnaissance de ces dizaines de milliers de Camerounais tués entre autres par l'armée française avant l'indépendance en 1960, comme Jacques Jonathan. "Il faut vider les non-dits et crever l'abcès", dit-il. La France n'est plus le premier partenaire commercial, c'est la Chine et la Russie s'impose aussi peu à peu, malgré la guerre en Ukraine.

"On n'a plus envie d'être le continent qui pleure seulement", dit Michelle. "La France veut renouveler la relation, jusqu'à quel niveau elle ira ?", demande-t-elle. C'est à la France de faire le premier pas aujourd'hui, Emmanuel Macron est attendu avec impatience.

Lyon - Nouvelle interpellation après l'agression de policiers lyonnais la semaine dernière en pleine intervention dans le quartier de la Guillotière. Il s'agit d'un homme de 26 ans, un étranger en situation irrégulière. Il a été arrêté dimanche soir en sortant d'un tramway.

JO 2024 - Emmanuel Macron ce mardi, deux ans pile avant la cérémonie d'ouverture, a expliqué que les "Jeux doivent financer les Jeux". Par ailleurs, l'État "va acheter 400.000 billets" à l'occasion de ces jeux.

Assemblée nationale - Après une première semaine épique, les débats se sont à nouveau embourbés lundi soir à l'Assemblée nationale sur le second volet des mesures pour le pouvoir d'achat, sans parvenir à examiner des dispositions clés comme la nationalisation d'EDF.

