publié le 08/04/2020 à 18:50

L'Éducation nationale annonce des créations de postes dans le primaire, soit 1.248 postes supplémentaires dès la rentrée. Le ministère renonce également aux suppressions là où elles étaient envisagées. Une façon d'anticiper la baisse de niveau des élèves qui sont privés de classe depuis plusieurs semaines.

Pour remettre à niveau les enfants, à la rentrée prochaine, il faudra un accompagnement plus personnalisé et des exercices adaptés à chaque élève, ce qu'on appelle la différenciation. Et pour cela, il faut des enseignants en plus et des classes moins surchargées. Le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a décidé de mettre l'accent sur le primaire : 1.248 postes de plus en septembre, contre 440 postes qui devaient être supprimés.

Par exemple, dans l'académie d'Amiens, on prévoyait 40 postes en moins, il y en aura finalement 64, c'est-à-dire 24 de plus qu'aujourd'hui. La plupart des syndicats saluent l'initiative même s'ils auraient préféré un effort similaire au collège et lycée.

